A Polícia Militar apreendeu no fim da tarde de quarta-feira, dia 14, uma moto com numeração raspada e drogas durante um patrulhamento Rua São José no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa,

De acordo com a polícia, os agentes estavam fazendo rondas quando viram dois suspeitos em uma moto. Eles fugiram ao perceber a presença a guarnição e abandonaram o veículo. Os policiais foram atrás da dupla, mas ela não foi encontrada.

Após buscas em uma área de mata, os agentes encontraram, além da moto, dois pedaços de maconha de 540 gramas, uma pedra grande de crack, uma balança digital e dois rolos de papel. O material foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado. Foto: PM/Divulgação