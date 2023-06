Um homem, de 32 anos, foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na noite de quarta-feira, dia 14, por volta das 22h30min, durante fiscalização referente à Operação Canis Pugnax no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF no bairro Caiçara, em Piraí.

Policiais abordaram um ônibus da Viação Águia Branca, linha São Paulo x Vitória (ES). Durante fiscalização os agentes perceberam que o passageiro da poltrona 3, apresentava desconforto e nervosismo.

Sobre o motivo a viagem, o suspeito apresentou informações desconexas, o que levou suspeita dos agentes. Durante revista em sua bagagem de mão (mochila), foi encontrado um revólver calibre 38 da marca Smith & Wesson Springfield, modelo 10-5 municiado com seis munições.

A arma além de estar pronta para uso, também, estava de fácil alcance, com o zíper da mochila parcialmente aberto. No bagageiro do ônibus, o cão K9 May indicou a presença de ilícitos em uma mala. Ao ser aberta, os agentes apreenderam 42 tabletes de maconha (cerca de 42 kg) e um invólucro com 400 gramas de skank.

Sobre as drogas, o suspeito alegou que receberia R$ 5 mil reais para realizar o transporte da droga de São Paulo à Vitória (ES), onde entregaria para outra pessoa quando chegasse à rodoviária.

Diante das constatações, foi dada voz de prisão ao homem por porte de arma de fogo e tráfico de drogas, sendo a ocorrência apresentada na 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí.