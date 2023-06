A Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop) divulgou um vídeo na manhã desta quinta-feira em que mostra um Fusca atingido por um carro em um cruzamento da Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado. O fato, segundo a data da câmera da cidade, foi no último dia 9, durante a madrugada, e com o impacto o motorista do fusca foi arremessado para fora do carro.

De acordo com a Semop, o motorista, na ocasião, sofreu ferimentos leves. No vídeo, é possível ver que ele avança o sinal verde, conforme é permitido, quando é atingido por outro carro. “Caso o condutor tivesse mais cautela, o acidente poderia ser evitado. Durante a noite e madrugada é preciso ter ainda mais atenção ao trânsito”, destacou.

“As consequências de um acidente de trânsito envolvem não só o condutor que se machucou, mas também o trabalho e a família. A Educação é o melhor caminho, por isso a Prefeitura de Volta Redonda, através da Semop, vem promovendo a Capacitação de Pilotagem Segura, totalmente de graça, para os motociclistas habilitados que queiram melhorar as suas técnicas. É só ligar para (24) 3340-2290 para obter mais informações”, explicou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Um motociclista, de idade não informada, morreu em um acidente na noite de quarta-feira (14), no bairro Vale do Paraíba, em Barra Mansa. A batida foi na divisa com Volta Redonda.

A colisão foi tão forte que com o impacto, o airbag do carro chegou a ser acionado. No momento desta publicação, não havia informações sobre a identidade da vítima e nem sobre a dinâmica do acidente. (Fotos: Redes Sociais)