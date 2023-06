Dirigentes do Grupo Tele Rio e do shopping encontraram Neto nesta quinta-feira, 15

O prefeito Antonio Francisco Neto recebeu, nesta quinta-feira, 15, o CEO do grupo Tele Rio, Roberto Mathias, que confirmou a instalação de sua primeira loja no Sul Fluminense. A gigante do ramo de eletrodomésticos ficará no Shopping Park Sul, que também receberá diversos novos investimentos nos próximos meses.

A ideia inicial é que a nova loja fosse aberta no início de agosto, mas a inauguração pode ser antecipada para julho, quando Volta Redonda celebra seu aniversário de emancipação.

“Vamos tentar abrir a loja com 15 funcionários diretos já em julho, no fim do mês”, destacou o responsável pelo setor de engenharia do grupo, José Luiz Alves Cunha.

Na mesma reunião, o superintendente do shopping, Alfredo Zanotta, confirmou que outros investimentos também serão apresentados em breve.

“Além da Tele Rio, a maior rede de joalherias do país, que é a Vivara, também chegará ao Park Sul como exclusividade na região”, disse Alfredo.

Também já foram anunciadas as chegadas da Casa das Alianças, rede com mais de 80 lojas em São Paulo e em outros estados, Divino Fogão, eleita e melhor rede de self-service do Brasil, a marca esportiva Físico&Forma, a OZ Jeans, loja de fábrica de Barra do Piraí especializada em jeans, a Avatim, rede nacional de fragrâncias para ambientes e a academia Konnen, uma das melhores academias da cidade e região.

“Isso mostra a vocação do Shopping em agregar grandes marcas do país, do estado e da própria região. Vamos ter um grande crescimento em 2023”, destacou o superintendente.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que fica feliz em ver a cidade voltando a ter uma economia forte, sendo procurada pelas grandes marcas. Da mesma forma, o chefe do Executivo pretende anunciar outros investimentos em breve.

“Que o grupo Tele Rio seja bem-vindo. O Poder Público quer sempre poder ajudar a gerar empregos e renda. Em breve, vamos licitar o espaço do nosso condomínio industrial e se Deus quiser confirmar novos postos de trabalho”, finalizou. Fotos: Divulgação/PMVR