Suspeito de homicídios em Volta Redonda é preso com carro roubado

Um homem, de 29 anos, suspeito de estar envolvido em diversos homicídios ocorridos em Volta Redonda, entre os quais nos últimos meses no bairro Água Limpa, foi preso no fim da tarde de quarta-feira (14) com um carro roubado. Ele foi flagrado conduzindo o veículo – um T-Cross – pela Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços. As informações são da Polícia Militar.

Segundo a PM, o suspeito já é conhecido pela polícia por envolvimento em crimes. O carro, de acordo com a PM, teria sido usado em homicídios e estava com a placa adulterada. Questionado, o homem disse que não possuía qualquer documento do veículo.

Ainda segundo a polícia, os agentes descobriram que a placa era diferente da que mostrava após consultarem o número do chassi. Os policiais fizeram contato com a delegacia da cidade e confirmaram que havia um alerta de roubo sobre o veículo. Aos agentes, o homem teria confirmado que sabia que estava dirigindo um carro roubado. Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia. Foto: PM/Divulgação