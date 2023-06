Volta Redonda: novo asfalto chega ao bairro Pinto da Serra

Asfaltamento também avança na região do Roma e chega a mais cinco vias

O asfaltamento segue avançando em Volta Redonda e chegou nessa terça-feira, dia 14, ao bairro Pinto da Serra. A nova pavimentação, realizada em parceria com o Governo do Estado, está sendo feita na Avenida Francisco Torres, em uma área de 21.600 m², que vai da entrada do bairro até o trevo que dá acesso ao Santa Cruz ou Voldac.

Em paralelo, outra frente de trabalho está evoluindo na região do Roma e o novo asfalto chegou nesta semana a mais cinco vias: na Avenida Faisão e nas ruas Sabiá, Periquito, Araras e 11. Além delas, a Estrada Roma-Getulândia, a Avenida das Marrecas e Rua Siriema também já receberam as melhorias recentemente. As obras nesta região também estão sendo feitas em parceria com o Governo do Estado e prevê o recapeamento de 30 ruas por toda a localidade.

Outro ponto que recebeu novo asfalto na última semana foi a Rua 21, na Vila Santa Cecília, intervenção realizada com recursos próprios da administração municipal. Já a Avenida Beira-Rio, onde já foi feita a fresagem (preparação) do solo, irá receber em breve a nova pavimentação. Ao todo, mais de 300 ruas e avenidas por toda a cidade serão asfaltadas.

“Estamos avançando com o asfaltamento em pontos importantes da cidade. Esta semana iremos finalizar a pavimentação no bairro Pinto da Serra e, em breve, o nosso planejamento é seguir para a Avenida Nossa Senhora do Amparo, indo do trevo da Voldac até o bairro Santa Cruz. Na região do Roma, o novo asfalto já chegou a oito vias e, no total, serão 30 beneficiadas. Graças à parceria com o Governo do Estado, que somada aos trabalhos que estamos fazendo com recursos próprios, conseguiremos resolver de vez esta questão dos buracos pela cidade”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.