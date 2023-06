Parte estrutural de aço foi concluída e novas frentes de trabalho estão sendo iniciadas com serviços de elétrica, pintura e algumas instalações

A reforma e ampliação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, teve mais uma etapa concluída e as equipes já estão iniciando nesta semana novas frentes de trabalho. De acordo com o coordenador administrativo da unidade, Alex Martins, a parte estrutural do novo espaço já foi finalizada.

“Já concluímos a estruturação de aço galvanizado, toda a parte de hidráulica – água e esgoto, finalizamos o revestimento do piso, incluindo recuperação da área externa, incluindo intertravado, meio-fio, calçada, concreto polido, além de recuperarmos e pintarmos a caixa d’água da unidade. Faltam apenas algumas intervenções relacionadas à acabamento e elétrica”, explicou Alex Martins.

Nesta semana estão sendo iniciados os serviços na parte elétrica, com alterações de passagem de cabos e fios, pintura externa, alambrados entre outros. A previsão é que esta etapa seja concluída em aproximadamente 15 dias.

“A parceria com o Governo do Estado tem sido fundamental para os investimentos na Saúde pública de Volta Redonda. E a ampliação da UPA é uma delas, melhorando o atendimento, o acolhimento aos pacientes. Já disponibilizamos uma das novas ambulâncias para a unidade e novas cadeiras de rodas foram adquiridas e, em breve, a população terá um novo espaço para receber atendimento de emergência com qualidade e conforto”, explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, que realizou uma visita técnica à obra, acompanhada do coordenador administrativo da unidade, Alex Martins, e anunciou investimentos. Duas novas cadeiras de rodas para melhorar o atendimento atual, enquanto a obra acontece, e uma ambulância nova, para equipar a estrutura de atendimento da unidade de saúde 24 horas.

“Adquirimos duas novas cadeiras de rodas para atender melhor os pacientes quando eles precisarem se deslocar dentro da unidade. E a UPA também já recebeu uma das 11 ambulâncias adquiridas pela secretaria de Saúde (SMS) e que vai oferecer mais eficiência e acolhimento aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”, ressaltou a secretária Conceição.

Obra

Com R$ 2,7 milhões em investimentos provenientes do Governo do Estado, a obra de reforma e ampliação vai promover uma série de melhorias: o espaço ganhará uma nova climatização em todas as salas, com aquisição e modernização de equipamentos, com objetivo de proporcionar melhores condições de atendimento a pacientes e também profissionais.

Com as obras, a capacidade de atendimento deve aumentar em mais de 45%. Hoje, em média, são realizados cerca de 170 atendimentos por dia. Com a entrega da revitalização, o espaço terá capacidade para atender 250 pacientes diariamente.

Além da ampliação, haverá a substituição de itens de acabamento já desgastados com o tempo; modernização da sala de raio-x; criação de um Setor de Laboratório para maior velocidade nos resultados e apoio aos médicos; será implantado também o Setor de Esterilização, evitando deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação. Fotos de divulgação – Secom/PMVR