Volta Redonda se aproxima de 15 mil pontos de luzes de LED

Implantação da nova iluminação faz parte do Plano de Mobilidade Urbana do município e já gerou economia de quase R$ 500 mil aos cofres públicos

A nova iluminação de LED segue avançando em Volta Redonda, chegando a 14.039 lâmpadas trocadas neste mês. Ao todo, mais de 45 bairros e localidades do município já receberam as luminárias. A ação faz parte do Plano de Mobilidade Urbana do município, que acontece em parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, e que vai substituir as lâmpadas de sódio (amarelas) por LED em 28 mil pontos de luz da cidade.

O balanço divulgado neste mês de junho pelo Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), mostra que 1.062 luminárias foram trocadas, beneficiando ruas e avenidas dos seguintes bairros: Aero Clube, Água Limpa, Bela Vista, Belmonte, Belo Horizonte, Casa de Pedra, Conforto, Eldorado, Eucaliptal, Jardim Europa, Laranjal, Niterói, Retiro, São Cristóvão, São Geraldo, São João, Sessenta, Siderlândia, Siderópolis, Siderville, Vila Americana, Vila Mury, Vila Rica-Três Poços e Voldac.

Economia de quase R$ 500 mil por mês aos cofres públicos

As lâmpadas de LED garantem ruas mais iluminadas, aumentando a sensação de segurança e também permite maior economia aos cofres públicos; a tecnologia tem menor necessidade de manutenção (elas possuem maior durabilidade em comparação com as lâmpadas de sódio) e diminuição do consumo de energia elétrica. O levantamento do Deip aponta que a economia gerada com a redução no consumo de energia já chegou a R$ 498.961,89 mensais.

“Não dá para trocar todas as lâmpadas de uma vez, mas já avançamos muito e todas serão substituídas por LED. Volta Redonda não vai ficar apenas mais bonita, como já está, mas principalmente mais segura, bem sinalizada e melhor para todos que moram ou passam por aqui”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos: Divulgação/PMVR