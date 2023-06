Alunos da Rede Municipal de Educação recebem novos uniformes

Primeiras remessas começaram a ser entregues diretamente nas escolas

As escolas da Rede Municipal de Ensino, da Prefeitura de Volta Redonda, começaram nesta semana a receber os novos uniformes para os alunos. Desde quarta-feira (14), 17 unidades escolares já receberam os primeiros kits, que inicialmente serão entregues para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e EJA (Educação para Jovens e Adultos). O primeiro kit é composto por três camisas de manga curta, uma camisa de manga longa e uma regata.

O kit 2 para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e o kit 3 para a Educação Infantil (creches, centros e educação especial) serão entregues até a segunda semana de julho, para concluir a totalidade das escolas. Vale lembrar que todas as 107 unidades escolares da rede de ensino vão receber os kits, assim que as remessas forem entregues, os pais serão avisados.

O kit 2 para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental é composto por duas bermudas, uma camisa manga longa, três camisetas manga curta e uma regata, e o kit 3 para a Educação Infantil contém uma calça, uma jaqueta, duas bermudas, duas camisetas de manga curta e uma regata.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, disse que a entrega dos uniformes era muito aguardada pelos profissionais de educação e, principalmente, pelos pais dos alunos.

“Todos os alunos da Rede Municipal de Ensino vão receber os uniformes, era uma entrega muito aguardada. Estamos reconstruindo a educação municipal em todos os aspectos na melhoria da alimentação, nos investimentos em tecnologia com chromebooks, TVs e videogames, além da ampliação da segurança com a instalação de câmeras, ‘botão do pânico’ e também com reformas que asseguram benefícios para as escolas”, citou o secretário.

A diretora Iara Macêdo Cesar, da Escola Municipal Fernando de Noronha, no bairro Vila Brasília, ressaltou que o uso do uniforme é importante até para assegurar o aluno quanto a sua segurança no caminho da escola.

“O uso do uniforme é primordial para igualar todos os alunos, desta forma ninguém fica observando o outro de maneira pejorativa. Além disso, é importante o uso do uniforme até para resguardar o aluno, protegê-lo no caminho de casa até a escola, e também para identificá-lo onde quer que ele esteja”, disse a diretora.

Unidades escolares que já receberam os uniformes:

M. Dr. Jiulio Caruso

Anexo Jiulio Caruso

E.M. Bahia

M. Profª Maria Rosa Rodrigues M. Nilton Penna M. Profª Helena Maria Estefani M. Marizinha Félix M. Profª Juracy Varanda M. Mato Grosso do Sul M. Graciema M. Prof. Lund Villela M. Paulo VI M. Wandir de Carvalho M. Dr. João Pio de Abreu M. Pará M. Tocantins M. Fernando de Noronha

Fotos de Cris Oliveira- Secom/PMVR.