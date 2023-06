Homem é assassinado a tiros em Rio Claro

Um homem, identificado como Batista dos Santos Cruz, de 46 anos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira, dia 15, na localidade conhecida como estrada de São Roque, em Rio Claro.

Quando a Polícia Militar chegou ao local encontrou a vítima morta, com marcas de tiros pelo corpo. Uma testemunha contou aos agentes que dois criminosos desembarcaram de um carro e atiraram diversas vezes contra o homem.

A perícia foi acionada e corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda. o caso registrado na delegacia da cidade. No momento desta publicação, nenhum suspeito havia sido preso.