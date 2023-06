Equipe técnica do governo municipal esteve no interior da usina e apontou falhas que podem ser corrigidas

Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente vistoriou o interior da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, nessa quinta-feira, dia 15. A vistoria se concentrou nos setores produtivos da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), durou toda a manhã e atende pedido da população local. Como resultado da visita, a prefeitura fez uma cobrança formal à direção da CSN para que tome medidas práticas e imediatas para reduzir a poluição percebida pelos moradores da cidade. Além disso, o prefeito Antonio Francisco Neto pediu que a aplicação dos itens previstos no TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), assinado pela CSN em 2018 com a Justiça, seja antecipada. Neto disse ainda que as vistorias serão mais frequentes a partir de agora.

“Por força deste TAC, sabemos que a CSN ainda tem até o fim de 2024 para tomar algumas ações. No entanto, sabemos que já estão sendo comprados R$ 240 milhões em equipamentos para modernizar e melhorar a produção, principalmente na questão ambiental. Seria bom para todos que esse processo já tivesse início o quanto antes. Até lá, vamos cobrar para que ao menos a manutenção seja intensificada”, disse Neto.

A equipe da prefeitura que fez a vistoria na CSN contou com o secretário municipal de Meio Ambiente, Miguel Arcanjo, e com os subsecretários Anderson Silva de Azevedo e Giselly Miriam Gomes, além do secretário municipal de Comunicação, Rafael de Paiva. O grupo foi recepcionado pelo gerente de Meio Ambiente da empresa, Aldo José Alves de Santana, e passou por áreas como sinterização e aciaria. Segundo Miguel Arcanjo, a situação nos pátios internos da usina pode e precisa ser melhorada.

“Novamente constatamos que há necessidade de se fazer uma manutenção melhor nestas áreas abertas, pois o acúmulo de particulados no chão e nas estruturas está muito alto. Quando venta ou temos uma situação climática adversa, como a chamada inversão térmica, a situação fica muito ruim”, disse Miguel Arcanjo.

O secretário Miguel ressaltou que o controle da emissão de poluentes decorrentes da produção na CSN cabe a outros órgãos fiscalizadores, mas que, diante da situação atual, a prefeitura se viu obrigada a novamente encampar um diálogo com a direção da CSN.

“A empresa já se comprometeu a tomar medidas urgentes. A pedido do prefeito, vamos também intensificar as vistorias na empresa, para que ao menos a manutenção tenha uma melhora. Sabendo, claro, que as soluções definitivas estão sendo encaminhadas a partir do TAC”, disse Miguel.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, o ponto positivo é que a CSN começou a intensificar a limpeza e umidificação dos pátios. Ele destacou ainda que a prefeitura também tem a confirmação de que os filtros da sinterização, que serão montados para reduzir o pó preto, estão em fase de construção.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.