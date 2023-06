Serviço especializado da Secretaria Municipal de Ordem Pública somou 128 atendimentos até maio e estendeu área de atuação

A Patrulha de Proteção ao Idoso completou nessa quinta-feira, 15 de junho – Dia Mundial do Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa –, um ano de criação, com 128 atendimentos a medidas protetivas emitidas pela Justiça e imediato acompanhamento dos casos.

O serviço especializado é um projeto que envolve as secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac) e Ordem Pública (Semop), bem como a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil), através do Nuai (Núcleo de Atendimento ao Idoso) e conta com o apoio da população de Volta Redonda.

O secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, mencionou que a Patrulha de Proteção ao Idoso estendeu a área de atuação, com visitas periódicas às atividades da Melhor Idade no município e também às instituições de assistência ao idoso.

“Nesse um ano de existência da Patrulha de Proteção ao Idoso temos certeza que estamos no caminho certo, pois ampliamos a atuação para os grupos de convivência da Melhor Idade existentes no município. Também com visitas periódicas às atividades promovidas pela secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e às instituições de assistência e de longa permanência, que cuidam dessa parcela da população que está entre os grupos mais vulneráveis da sociedade, por serem sujeitos a vários atos de violação dos seus direitos. Vamos avançar ainda mais”, garantiu o secretário da Semop. Foto de divulgação – Semop/PMVR.