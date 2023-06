Polícia Militar apreende pássaros silvestres em Piraí

Policiais militares estavam em patrulhamento na madrugada desta sexta-feira, dia 16, quando abordaram um veículo VW Virtus, no Centro de Piraí.

No veículo estavam o condutor e um passageiro. Durante fiscalização foram encontrados 249 pássaros silvestres da fauna brasileira. Os dois homens foram detidos e levados à delegacia local.

Eles admitiram ter adquirido as aves por R$ 5 mil, em Resende, e que esperavam obter até R$ 80 mil com a revenda.

Segundo a Polícia Militar, as aves estavam dentro de caixas de madeira e de papelão amontoadas no veículo. Foram apreendidos 173 trinca-ferros, 69 coleiros, seis tico-ticos e um tiê-sangue.

Os pássaros vão ser levados para a Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) do Ibama, em Seropédica.

DELEGADO

O delegado de Piraí, Marcelo Haddad, autuou os dois homens com base no artigo 29 da lei ambiental 9.605/98. Eles foram ouvidos e liberados. A lei considera crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. (Foto: Polícia Militar)