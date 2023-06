Fato aconteceu no “Morro do Gama”; acusado aos 19 anos tem 31 anotações criminais

Uma operação conjunta entre policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) e militares do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizada na noite de ontem (15), no “Morro do Gama”, em Barra do Piraí, resultou na prisão em flagrante de um jovem de 19 anos, suspeito de homicídio tentado qualificado e associação para o tráfico. Embora jovem, o acusado reúne 31 anotações criminais. Os agentes foram ao local para apurar uma denúncia de que traficantes da localidade estariam vendendo drogas e um deles portava uma arma, fazendo a segurança da “boca de fumo”.

Por volta de 21h, ao chegar ao bairro, três policiais militares e dois civis acessaram o endereço denunciado pela rua Angra dos Reis. Os agentes foram surpreendidos pelo jovem, que sacou um revólver, aparentemente de calibre 38, e ordenou que eles levantassem as camisas e se virassem. Ao notar que um policial civil apenas levantou o casaco, o acusado disparou, iniciando a troca de tiros. O suspeito fugiu em direção a um terreno com matagal e poucas casas próximas, sendo perseguido pelos policiais. Ao perceber a movimentação, a avó do jovem saiu de um dos imóveis e admitiu que o neto estava escondido em sua residência, permitindo a entrada dos policiais. A arma utilizada pelo suspeito não foi encontrada após as buscas.

Três comparsas do preso, que foram vistos pelos policiais, fugiram com as drogas. O jovem foi encaminhado à delegacia. Somadas, as penas pelos crimes de homicídio tentado qualificado contra a vida de policial e associação para o tráfico podem chegar a 30 anos de prisão. O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, afirmou que o número de anotações criminais do jovem comprova que se trata de indivíduo de altíssima periculosidade.

– Ele tem apenas 19 anos e 31 passagens criminais. Entre os registros, sete tráficos de drogas, cinco associações para o tráfico, quatro portes de droga para consumo, três resistências, dois desacatos, entre outros, sendo claro que este marginal é capaz de tudo e atirou para matar. Tem uma extensa ficha, que demonstra o quão cedo o crime recruta crianças e adolescentes. O tráfico de drogas precisa ser combatido com rigidez, pois, a partir dele, outros delitos são cometidos. Vale destacar a importância do trabalho em conjunto dos órgãos de segurança. Essa ocorrência demonstra os riscos que a Polícia corre na defesa da sociedade e que estamos cada vez mais unidos no combate às facções criminosas. Assim, ampliamos nossas forças e tornamos a cidade mais segura – concluiu.