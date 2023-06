Alimentação abundante tem trazido maior número de animais à região central da cidade; contato pode transmitir doenças às pessoas



A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) tem constatado o aumento da presença de micos na região central da cidade. Segundo a pasta, isso vem ocorrendo devido à destruição de seus habitats e também pelo frequente hábito das pessoas de alimentarem os animais.

Os micos são animais silvestres e o seu contato com humanos pode trazer riscos tanto à saúde deles quanto à dos humanos. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, a espécie é considerada fonte de infecção para os vírus da raiva e do herpes, além de outras doenças.

A veterinária da Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa, Millene Borges, comentou que, como esses animais têm aparência considerada fofa e inofensiva, as pessoas têm tido o hábito de alimentá-los, trazendo riscos, já que eles podem ser agressivos, ocasionando arranhões e mordidas.

– Alguns alimentos utilizados por humanos podem não fazer bem a eles, já que não são de sua natureza. Isso também aumenta a migração para os locais de fácil alimentação. Com esse costume, caso a pessoa não alimente o animal, ele pode ficar agressivo por não receber a comida – informou Millene.

Ao ser mordida ou arranhada pelo mico, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima para obter os primeiros socorros. O paciente é orientado, em seguida, a ir até o posto de saúde do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), no Centro, para receber a vacina antirrábica após a exposição.

Os micos são uma espécie protegida por lei e não devem sofrer qualquer tipo de violência. Para relatar o aparecimento da espécie e esclarecer outras dúvidas, a população pode contatar a Guarda Ambiental através do telefone (24) 3326-2588 ou no endereço: Rua Getúlio Borges Rodrigues, nº 210, no bairro São Luís. Foto: Paulo Dimas