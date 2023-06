PRF apreende armas e drogas na Dutra em Piraí (RJ)

A ação faz parte da Operação “Canis Pugnax”

Policiais rodoviários federais (PRF) e o Núcleo de Operações com Cães (NK9) estavam em trabalho de fiscalização na noite de quinta-feira, dia 16, quando abordaram um ônibus da linha São Paulo (SP) x Campina Grande (PB), na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do Posto da PRF, em Piraí.

No interior do ônibus os agentes abordaram uma jovem, de 23 anos e apreenderam três armas de fogo, oito munições, quatro tabletes de crack. Os agentes também apreenderam no interior de duas garrafas e dentro da bolsa, um total de dois quilos da droga.

Na bagagem de mão da jovem, os policiais encontraram uma pistola 9mm, um revólver calibre 38 e um revólver calibre 22, três munições calibre 38, uma munição calibre 9mm e quatro munições calibre 22, intactas.

A passageira informou que teria sido procurada por uma pessoa que pagaria para que ela buscasse o material, e que o entregaria na rodoviária de Vitória (ES). Disse ainda que receberia R$3.500,00 pelo transporte do ilícito.

A ação faz da Operação “Canis Pugnax” em que há um reforço nas divisas do estado valendo-se dos agentes caninos da PRF para uma verificação mais precisa no transporte de armas, munições e drogas ilícitas.

Em menos de 48 horas foram apreendidos quatro armas de fogo, 14 munições e aproximadamente 70 quilos de drogas ilícitas variadas, no posto da PRF, em Piraí.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.