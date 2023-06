Encontro promovido pela secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos abordou o tema Saúde da Mulher e terá novas reuniões

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda promoveu nessa quarta-feira, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, uma nova assembleia com as entidades parceiras que estão trabalhando na construção do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres do município. Neste evento, o tema inicial focalizado foi o Eixo 1, Saúde da Mulher, que deverá ser concluído no próximo evento. A assembleia seguinte já está marcada para o dia 29, no mesmo local, no auditório da Biblioteca Municipal, a partir das 9h.

A diretora de Políticas para Mulheres da SMDH, Letícia Camargo, destacou a participação para a elaboração do Plano Municipal de Políticas para Mulheres, e prevê a sua conclusão até o final de dezembro de 2023, com os debates nas assembleias que vão tratar de mais dois eixos: Educação e Mercado de Trabalho Feminino.

“Tivemos a participação de outras secretarias municipais, da representação dos equipamentos do Consultório de Rua, das trabalhadoras catadoras de reciclagem, que falaram das suas necessidades. Elas chamaram a atenção para ampliar o atendimento relacionado à saúde mental com as cuidadoras especializadas em atender a este público feminino”, relatou Letícia, lembrando que a construção do plano municipal começou em 2011.

Depois de pronto, o plano será encaminhado para a apreciação da Câmara Municipal dos Vereadores e para o prefeito Antonio Francisco Neto, com as propostas aprovadas como subsídios ao documento final, como base para a elaboração de políticas públicas que venham atender os interesses das mulheres de Volta Redonda.

Trabalhadoras da coleta seletiva elogiam encontros

Entre os assuntos revistos durante a assembleia, as participantes abordaram uma melhor comunicação interna da rede para as mulheres que procuram ajuda contra a violência doméstica; a formatação do cumprimento das obrigatoriedades e encaminhamento para a rede de atendimento das mulheres em situação de violência doméstica ou sexual; a promoção de políticas públicas e participação das mulheres nos espaços de poder, buscando a igualdade entre homens e mulheres de forma mais democrática, valorizando o papel da mulher e as suas conquistas no cenário social, político e cultural do país.

Trabalhadoras da coleta seletiva destacaram a realização das assembleias: “Reunindo todas nós num mesmo local para nos ouvir e trocar informações vem contribuir para que as mulheres busquem mais apoio, conheçam os direitos humanos, compreendam melhor a lei federal, a lei Maria da Penha, e tenham mais conhecimentos sobre saúde. Cito o meu direito a fazer a cirurgia de laqueadura para não ter mais filhos sem mais burocracias e dificuldades”, afirmou Valéria Lurdes, da cooperativa Reciclar-VR.

“Este é o espaço que a gente tem para expor as nossas necessidades, sentimentos. Para mim, que trabalho com um grupo de mulheres, isto é muito interessante. Para nós, esses conhecimentos servem para nos fortalecer ainda mais naquilo que precisamos de conquistar. Precisamos de ter novos encontros como este para falar dos nossos direitos de ter este atendimento em rede de forma apropriada, com pessoas que tenham esta sensibilidade em cuidar da mulher”, afirmou Maria Nazaré, da cooperativa Cidade do Aço. Fotos de divulgação.

Secom/PMVR