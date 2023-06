Evento conta com música ao vivo, barracas típicas e apresentações de quadrilhas

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, abriu na sexta-feira, dia 16, a temporada de arraiás 2023. Os festejos se estenderão até o mês de julho com eventos em vários pontos da cidade.

Neste fim de semana, as festividades juninas se concentram no bairro Vila Nova, com o tradicional ‘Arraiá da Água Comprida’, na quadra do bairro. Na sexta-feira, primeira noite de festa, os moradores curtiram um festival de caldos e comidas típicas ao som do Xerô do Forró, com a cantora Cecília Reis.

A programação para este sábado, dia 17, começará às 19h e contará com roda de capoeira ‘DUCARMARINA’, apresentação da quadrilha do Sesc e show com ‘As Fulanas’.

Já no domingo, dia 18, as atividades começam a partir das 9h30 com brinquedoteca para as crianças, seguida de uma feijoada, que será servida a partir de 12h, festival de prêmios, show do OpSamba, apresentação da quadrilha da Água Comprida e encerra com o show dos ‘Brabos do Forró’.