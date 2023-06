Deputado Jari filia ex-prefeito de Barra do Piraí, Maércio, ao PSB

Na cerimônia, o político que também foi por duas vezes vice-prefeito e seis vezes vereador lançou a pré-candidatura à prefeitura para o pleito de 2024

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB), que é vice-presidente estadual do partido, participou do evento de filiação do ex-prefeito de Barra do Piraí, Maércio de Almeida, na manhã deste sábado. A cerimônia foi no Clube Bengalinha, no município fluminense, onde o político, que também foi vice-prefeito por dois mandatos e vereador por seis vezes, lançou a pré-candidatura à prefeitura de Barra do Piraí para o pleito de 2024.

Como representante do PSB no Sul Fluminense, Jari, conduziu a filiação de Maércio e lembrou que já levou o projeto “Deputado na Sua Cidade” por algumas vezes a Barra do Piraí. “Muito feliz de estar ao lado dessa pessoa de bem e que ama Barra do Piraí. Político que está sempre junto com a população, assim como eu acredito que deve ser a atuação de todo representante eleito pelo povo. E, muito importante, está buscando diálogo para conquistar melhorias para o município”, afirmou o deputado.

O presidente estadual do PSB, Alessandro Molon, enviou um vídeo para o novo membro do partido. “Seja bem-vindo. Desejo sucesso nos próximos desafios e tenho certeza que o PSB vai crescer muito em Barra do Piraí e prestar grandes serviços ao povo da cidade.

Maércio agradeceu a participação das pessoas no evento, que contou com representantes da política municipal, como a vereador Kátia Miki (Solidariedade), e da população em geral. “É importante falar de política, unir forças para melhorar a qualidade de vida na nossa cidade. Firmo aqui uma aliança política em prol da população de Barra do Piraí”, falou. Deputado Estadual Jari Oliveira (PSB)