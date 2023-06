Homem é preso com bicicleta furtada em Volta Redonda

Um homem de 29 anos foi preso na sexta-feira (16) com uma bicicleta furtada em Volta Redonda. Ele foi encontrado na Rua Argentina, no bairro Vila Americana, sob o elevado da Radial Leste, após a Polícia Militar ir até o local verificar denúncia sobre furtos de fios e cabos de energia.

Os agentes receberam informações de populares que pessoas em situação de rua estariam furtando fios e cabos. Oito pessoas foram abordadas, mas nenhum cabo ou fio foram encontrados com elas. No entanto, um dos abordados teria confessado que estava praticando o crime e que a sua bicicleta seria furtada de um restaurante na Volta Grande I, no último dia 12.

Próximo aos abordados, a PM encontrou duas mochilas contendo três chaves de fenda, uma chave inglesa, uma chave estrela, cinco chaves de boca, três chaves ‘L’, dois alicates, uma marreta e um pé-de-cabra. O suspeito foi levado para a delegacia, onde permaneceu preso em flagrante. Os outros foram ouvidos e liberados da delegacia após prestarem depoimento.