Homem é preso por descumprir medida protetiva no bairro Vila Mury

Um homem, de 51 anos, foi preso na sexta-feira, dia 16, por policiais militares por descumprir uma medida protetiva em uma residência da Avenida Presbiterianano bairro Vila Mury, em Volta Redonda. O homem é morador do bairro Bom Jesus. Ele foi abordado quando chegava ao local.

Não foram divulgados outros detalhes da ocorrência e nem qual a relação do suspeito com a pessoa assistida pela medida protetiva, mas o homem relatou que estava no local para ver e almoçar com o pai.

Nervoso com a presença da guarnição da Polícia Militar, o homem foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde ficou preso em flagrante.