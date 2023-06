Veículo funciona como um Ciosp Móvel, acompanhando em tempo real as imagens geradas por câmeras próprias e instaladas no entorno

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) estará presente ao evento “Samba VR”, através do Ônibus da Ordem Pública, que vai monitorar as imagens das câmeras de segurança instaladas nas proximidades do Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo, onde acontecerão shows do grupo Sorriso Maroto e do cantor Ferrugem, neste sábado (17), a partir das 21h.

O veículo funciona como o Ciosp Móvel (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), uma vez que ele monitora as imagens de toda a área do evento, que são recebidas pelas câmeras externas e das que são geradas por câmeras próprias, em tempo real, com o objetivo de facilitar a ação dos agentes presentes ao evento.

“O Ônibus da Ordem Pública é usado sempre em apoio aos grandes eventos, para facilitar a tomada de decisões dos agentes. Todo o nosso planejamento tem o objetivo de garantir o sucesso do evento, bem como a integridade dos presentes na festa”, garantiu o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa, acrescentando que “o ideal é que pratiquem a ‘carona solidária’ ou utilizem carros de aplicativos, para que possam apenas se divertir sem transtornos”, finalizou.