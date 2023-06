Crianças do Maternal III receberam atenção especial dos guardas municipais ao participaram de uma aula diferenciada

A Patrulha Escolar de Volta Redonda acompanhou nesta semana, uma ‘aula passeio’ da turma Maternal III da Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente, no bairro Monte Castelo. A direção da escola solicitou o acompanhamento dos alunos, feito a pé, até um pet shop e uma loja de agropecuária, localizados no mesmo bairro, como parte do projeto denominado “Cachorro”.

Os guardas municipais Lima e Neves, que compõem a Patrulha Escolar, garantiram a segurança dos estudantes e educadores, durante o itinerário até aos dois estabelecimentos comerciais e, depois, de volta à escola. “Mesmo não sendo um percurso muito grande, por se tratar de crianças pequenas, a presença da Patrulha Escolar fez toda a diferença e ficamos tranquilos”, garantiram as funcionárias da escola.

“É muito importante que todos saibam que a Patrulha Escolar cuida não só dos problemas mais contundentes e que vão requerer medidas mais enérgicas, como também da integridade física dos estudantes em projetos como esse. Todos as ações que envolvem as unidades escolares têm prioridades para os GMs que trabalham no serviço especializado. Os agentes Lima e Neves estão de parabéns”, afirmou o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Foto: Divulgação/PMVR