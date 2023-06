Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (16) em Volta Redonda. A abordagem da Polícia Militar ao suspeito foi na Avenida Júlio Caruso, na localidade conhecida como Servidão da Resistência, no bairro Belmonte.

As guarnições do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado foram ao local após receberem informações de que ele estaria em posse de grande quantidade de drogas e vendendo os entorpecentes. Com ele foram encontrados 319 pinos de cocaína, 87 trouxinhas de maconha, um tablete da mesma droga, 86 pedras de crack, um rádio transmissor e R$ 87.

O suspeito foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime. (Foto: PM/Divulgação)