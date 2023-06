Investimento na reforma da Escola Municipal Palmares será de aproximadamente R$ 11 milhões

Moradores do Padre Josimo receberam em cerimônia realizada na tarde deste sábado (17), as obras de revitalização da Praça Maria Isabel Mazza Santana. Durante a entrega das melhorias, o prefeito Antonio Francisco Neto anunciou outro investimento no bairro: a reconstrução da Escola Municipal Palmares. O investimento será de aproximadamente R$ 11 milhões.

“O Poder Público está atuando e vamos fazer a reforma da Escola Municipal Palmares, que ficará em torno de R$ 11 milhões e estaremos licitando no próximo dia 7. Nós temos trabalhado muito na reconstrução de Volta Redonda e outras melhorias virão com certeza. Temos uma Câmara Municipal muito parceira e o Munir na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) já conseguiu em menos de seis meses trazer R$ 30 milhões em asfalto para Volta Redonda”, enfatizou Neto.

A praça passou por reforma total com a colocação de novos brinquedos, restauração de bancos, mesa e pintura. Houve também a troca de aparelhos para a prática de atividades físicas ao ar livre, paisagismo e restauração da estrutura da quadra.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, frisou que todo o trabalho de recuperação da praça contou com recursos próprios da administração municipal e destacou que outras revitalizações serão realizadas por toda a cidade.

“Temos trabalhado dia e noite para entregar uma cidade cada vez melhor para todos. Agradecer ao prefeito Neto e a todo o pessoal da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura) pela garra, dedicação e carinho em cada inauguração que fazemos”, falou.

A cerimônia de inauguração contou ainda com as presenças do vice-prefeito Sebastião Faria; do deputado estadual, Munir Neto; dos vereadores Edson Quinto e Paulinho AP; familiares da homenageada que deu nome à praça, Maria Isabel; e moradores.

O ex-vereador Edson Santana, viúvo de Maria Isabel que deu nome à praça, agradeceu a homenagem e falou sobre o que representa o local público no bairro ter o nome de sua mulher, que era professora e se destacou na luta pela conquista da terra que culminou na criação do bairro, há 37 anos.

“Isabel era uma pessoa muito companheira, dócil e lutou conosco pela conquista da terra no Padre Josimo, quando eu era vereador. Ela tinha disposição pela justiça social; na busca pela água, pela rede de esgoto, contra a poluição, pela emancipação das mulheres. Tinha muita compaixão e carinho pelas pessoas. E a gente espera que esta praça seja um símbolo de paz e companheirismo para as pessoas”, disse Santana. Fotos: Cris Oliveira/PMVR