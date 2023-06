Serão 38 vagas para estudantes de níveis superior e médio que irão atuar em órgãos municipais, com bolsa-auxílio e auxílio-transporte

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SMA), abre a partir da próxima terça-feira, dia 20, inscrições para processo seletivo com 38 vagas para bolsistas estagiários. A seleção será realizada pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Serão aproveitados alunos regularmente matriculados em instituições de nível superior ou técnico de nível médio, para atuarem na Procuradoria Geral do Município (PGM), Controladoria Geral (CGM), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU).

As vagas disponibilizadas são para alunos dos cursos de Direito (3 de ampla concorrência); Ciências Contábeis (5 vagas, sendo: 3 de ampla concorrência, 1 para pessoa com deficiência, e 1 para cota para negros); Administração (2 de ampla concorrência); Enfermagem (5 vagas, sendo: 3 de ampla concorrência, 1 para pessoa com deficiência, e 1 para cota para negros); Arquitetura (7 vagas, sendo: 5 de ampla concorrência, 1 para pessoa com deficiência, e 1 para cota para negros); Sistemas de Informação, Ciência da Computação e Engenharia da Computação (4 vagas de ampla concorrência); e Técnico de Enfermagem (12 vagas, sendo: 9 de ampla concorrência, 1 para pessoas com deficiência, e 2 para cota para negros).

A carga horária será de 30 horas semanais, não devendo ultrapassar o limite de seis horas diárias. Os estagiários concorrentes às vagas de nível superior terão direito a bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 1.188,00, acrescida do auxílio-transporte no valor de R$ 132,00. Os de nível técnico receberão bolsa-auxílio de R$ 792,00, mais auxílio-transporte de R$ 132,00.

“É importante ressaltar que o bolsista estagiário será admitido mediante contrato de complementação educacional e não terá, para quaisquer efeitos, vínculo empregatício com o Município durante o período efetivo de estágio”, explicou o secretário municipal de Administração, Cláudio Franco.

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever até as 16h do dia 29 de junho, pela internet, acessando o site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. O candidato deverá preencher a ficha eletrônica de inscrição, indicar a vaga a que concorre, (assinalando a situação de ampla concorrência, de pessoa com deficiência ou de cotas para negros), confirmar os dados cadastrados e enviar pela internet para confirmar a inscrição.

No caso de dificuldade de acesso à internet, o candidato poderá realizar sua inscrição na Subprefeitura: Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro; nos dias úteis, das 8h30 às 17h.

O edital completo com todas as informações referentes ao processo seletivo está disponível no site da prefeitura: voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. Foto de Cris Oliveira – Secom/PMVR.