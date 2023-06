Um carro capotou após uma colisão com outro no início da tarde deste domingo, dia 18, na Avenida das Indústrias, no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. Uma câmera de prefeitura registrou o acidente e o Informa Cidade obteve com exclusividade as imagens.

Pelo vídeo, é possível ver que o carro capota depois de ser atingido por outro em um cruzamento da avenida. Motoristas que enviaram imagens ao Informa Cidade disseram que não havia nenhum ocupante no veículo no momento em que eles passavam pelo local. O jornal também entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que negou ter sido acionado para o acidente.

O jornal está tentando obter a informação se a batida deixou feridos. Atualizada às 13h02min. (Fotos: Redes Sociais e Semop)