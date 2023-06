Carro pega fogo no Centro de Volta Redonda

O Corpo de Bombeiros combateu na manhã deste domingo, dia 18, um incêndio em um carro na Rua Capitão Benedito, esquina com a Amaral Peixoto no Centro de Volta Redonda.

Em vídeos enviados por populares que passavam na hora do incêndio, é possível ver que a parte frontal do veículo foi completamente consumida pelas chamas. No momento desta publicação, não havia informações sobre feridos.

Moradores do bairro São Geraldo e bairros próximos relataram que chegaram a ficar sem energia por conta do ocorrido por 30 minutos, mas a situação já foi normalizada. As causas do incêndio são desconhecidas. (Imagens: Redes Sociais)