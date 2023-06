Agentes do 10º BPM apreenderam no início da tarde de sábado, por volta das 12h30min, 70 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, 24 tabletes de maconha e 17 tiras da mesma droga na Rua Angra dos Reis, no bairro Morro do Gama em Barra do Piraí (RJ).

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local onde foi encontrada uma bolsa com os entorpecentes. Os suspeitos fugiram e ninguém foi preso. As drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.