Funcionários aprimoraram a metodologia aplicada no serviço de limpeza e manutenção

Oito funcionários da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que formam a equipe de poda da Pasta participaram do curso de capacitação “Operação e Manutenção de Motosserra”, ministrado pelo Sindicato Rural de Barra Mansa, entre os últimos dias 11 e 13, no Zoológico de Volta Redonda. O objetivo é aprimorar as técnicas e tornar ainda mais seguro o trabalho realizado.

“A capacitação foi muito boa, pois aperfeiçoamos as nossas técnicas e isso vai refletir na melhoria do empenho de toda a equipe e da nossa própria segurança”, enalteceu o funcionário Marcelo de Oliveira.

“É muito importante esse curso de capacitação, para que saiba manusear de forma correta o equipamento, além de aprender novas técnicas para que possa não só aumentar a produção, mas também zelar pela integridade física dos funcionários”, frisou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos: Divulgação/PMVR