Um ex-policial militar foi assassinado a tiros no início da noite de sábado, dia 17, por volta das 19 horas, na Rua Mário Moura Brasil do Amaral, no bairro Parque da Mangueira

Bruno Rodrigues da Paixão, de 36 anos, foi baleado na rua e morreu no local.

Até o momento desta publicação, não havia informações sobre as circunstâncias do crime. A Polícia Militar foi chamada para averiguar disparos de arma de fogo e encontrou a vítima já sem vida.