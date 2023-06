Ação contou com orientações do programa municipal Coluna Reta, que inspirou lei do deputado Munir Neto que irá contemplar todo o estado do Rio

A Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, sediou neste domingo (18) uma série de atividades pelo “Junho Verde” – mês de conscientização da escoliose. O evento contou atrações musicais, tendas com serviços de saúde e um show cover da Patrulha Canina. Quem passou pelo local também pôde receber informações e serviços do Programa Coluna Reta, implantado pela Prefeitura de Volta Redonda para prevenir e oferecer tratamento/correção da escoliose idiopática pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O ortopedista Juliano Coelho, especialista em coluna e idealizador do projeto, explicou que a doença não tem uma causa conhecida e atinge milhões de pessoas, mas é mais comum nas meninas e ocorre durante o estirão do crescimento (9 aos 14 anos). Ela provoca o desvio lateral e rotacional da coluna vertebral. Quando em estágio avançado, causa deformidade estética, falta de ar, limitação para atividades laborais e diversos problemas psicológicos.

“Atualmente, estamos fazendo duas cirurgias por mês, mas a ideia é que daqui a alguns anos não tenhamos que fazer nenhuma em Volta Redonda, porque a ideia do nosso projeto é fazer a prevenção da escoliose, evitando chegar neste estágio”, ressaltou Coelho, acrescentando que o “Coluna Reta” teve início em junho de 2021 e tem realizado busca ativa por crianças e adolescentes com escoliose idiopática nas escolas da rede municipal, em parceria com estudantes do UniFOA.

Hoje, através do “Coluna Reta”, 28 pessoas foram submetidas a cirurgias e mais de 50 realizam sessões de fisioterapia em Volta Redonda. Entre as beneficiadas está Maria Clara Barbosa, de 19 anos, que sofria de escoliose idiopática e foi operada pelo médico Juliano Coelho, através do programa da prefeitura.

“Fiquei cerca de seis anos aguardando cirurgia pelo SUS e quando surgiu o programa eu operei em menos de 90 dias. Foi muito rápido. Apesar de não ser uma questão só de estética, eu sabia que era algo que mudaria 100% a minha vida e mudou. Eu caía muito na rua e me deu muita autonomia, porque eu não podia sair sozinha. Tenho o sonho de estudar Moda fora e a cirurgia me deu este leque de oportunidades”, revelou Maria Clara.

E o que deu certo em Volta Redonda serviu de modelo para um projeto de lei de autoria do deputado Munir Neto. Sancionado pelo governador Cláudio Castro, o programa de diagnóstico precoce da escoliose será implementado em toda a rede de ensino público do estado do Rio.

O prefeito Antonio Francisco Neto disse que fica feliz em ver a satisfação e a mudança na vida das pessoas, ainda mais que agora mais pacientes poderão ser contemplados.

“Eu não tenho dúvidas de que só está acontecendo porque nós tivemos a sorte de ter o doutor Juliano Coelho à frente deste projeto em Volta Redonda. É uma pessoa muito dedicada e apaixonada pelo o que faz; ele e toda a sua equipe. Temos um projeto municipal que o Munir conseguiu levar para todo o estado do Rio de Janeiro e vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas que precisam de uma cirurgia”, destacou.

“É com muita satisfação que estamos aqui hoje, completando dois anos do projeto Coluna Reta que trata e promove o diagnóstico precoce da escoliose idiopática. É especial demais ver a felicidade e o brilho nos olhos dessas adolescentes que passaram por cirurgia e tiveram suas vidas mudadas para melhor, porque este é o nosso maior objetivo: promover o bem-estar”, celebrou a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte.

As atividades do Junho Verde na Praça Brasil contaram com a participação das secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac), Saúde (SMS), Educação (SME) e Esporte e Lazer (Smel), além do apoio do UniFOA.

Quem passou pelo local recebeu orientações sobre a escoliose e pôde aproveitar a manhã com diversas atividades como: atrações musicais, tendas com serviços de saúde, cortes de cabelo, distribuição de pipoca e algodão doce. Um show cover da Patrulha Canina encerrou as atividades, animando as famílias que prestigiaram o evento. Fotos: Cris Oliveira/PMVR