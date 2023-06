Policiais militares do programa “Segurança Presente”, que atuam em Volta Redonda através de parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, flagraram na manhã deste domingo (18), um jovem de 23 anos conduzindo uma motocicleta de forma irregular. Ele estava em uma Honda CG fan preta, com escapamento barulhento e a placa dobrada para cima – o que é considerado infração gravíssima pelo Código Brasileiro de Trânsito (CBT), com previsão de multa e apreensão do veículo.

Segundo os agentes, o condutor teria estacionado em frente a uma barraca na feira livre, na Vila Santa Cecília, e se encontrou com conhecidos dele quando começou a “cortar giro” – prática de acelerar a motocicleta com a embreagem engatada até cortar o giro do motor, ocasionando um barulho alto.

O jovem foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Mas diante da situação da motocicleta, que também era guiada sem os espelhos retrovisores, ele foi autuado pela Guarda Municipal por trânsito em passeio, falta de equipamento obrigatório e por conduzir veículo com a placa sem legibilidade ou visibilidade.

A motocicleta foi recolhida e levada ao depósito público municipal.

Foto: Divulgação