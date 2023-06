Prefeitura refaz pavimentação em bairros de Volta Redonda

Serviço de asfaltamento, com fresagem, drenagem e construção de nova calçada é realizado nos bairros Pinto da Serra e Três Poços

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está refazendo a pavimentação em bairros da cidade. Neste sábado (17), equipes deram continuidade aos trabalhos em pelo menos dois pontos de grande fluxo de veículos no Pinto da Serra e no Três Poços. O objetivo é sanar de vez os buracos nas vias causados pelas chuvas e pelo tráfego nos locais.

O serviço de fresagem ocorreu na Rua Érica Berbet, no Três Poços. A obra envolve a construção de um novo sistema de drenagem, além da recuperação de calçada e recapeamento do asfalto. O serviço é feito pelas equipes da SMI.

Já no Pinto da Serra, o recapeamento asfáltico alcançou a Avenida Francisco Torres. O trecho já havia recebido a troca de solo e fresagem; a expectativa é que a pavimentação total ocorra do trecho da Avenida Nossa Senhora do Amparo até a Candelária. Na região do Roma, o novo asfalto já chegou a 16 vias e, no total, serão 30 beneficiadas – com fresagem, pavimentação e troca de solo. Esta última ocorre graças a uma parceria com o Governo do Estado.

“O material que estamos usando é o da melhor qualidade, que é o de massa quente. Ele tem uma durabilidade maior. Sem dúvidas, vamos conseguir deixar a cidade do jeito que a população merece”, afirmou a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira.

O prefeito Antonio Francisco Neto celebrou o resultado do esforço feito pelo Poder Público. “Neste sábado, os serviços de asfaltamento na Avenida Francisco Torres, no Pinto da Serra, tiveram andamento e tem trecho já ficando do jeito que a população gosta. A Rua Érica Berbert, em Três Poços, não via tanta coisa acontecendo há muito tempo. A gente teve muito trabalho para recuperar as finanças de Volta Redonda. Tivemos de colocar os salários em dia, recolocar hospitais para salvar vidas e ainda não deixar mais a situação econômica desandar. Graças à parceria com o Governo do Estado, estamos conseguindo reconstruir Volta Redonda”, concluiu Neto. Fotos: Divulgação/PMVR