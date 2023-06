Quatis promove concurso público para diversas áreas

A Prefeitura de Quatis vai abrir na próxima segunda-feira, dia 19 de junho, as inscrições para o Concurso Público 2023. O Edital foi publicado nesta sexta-feira, dia 16, na edição nº 589 do Diário Oficial Eletrônico (DOE), no Portal da Transparência, na página oficial da Prefeitura. No total, serão 110 vagas para diversos cargos em diversas áreas como Saúde, Educação, Administração, Assistência Social e entre outras.

As inscrições serão realizadas apenas via internet, através do site www.ibdoprojetos.org.br no período a partir de 9 horas do dia 19 de junho até às 23h59 do dia 19 de julho. As provas serão objetivas de múltipla escolha e acontecerão nos dias 27 de agosto e 3 de setembro.

Acesse o Edital do Concurso Público pelo link

https://quatis.aexecutivo.com.br/arquivos/1258/EDITAL_CP01202301_2023_0000001.pdf

A Prefeitura ressalta que antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler o Edital e certificar de que preencheu todos os requisitos exigidos para a participação no Concurso e a ocupação do devido cargo público.