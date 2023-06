Com destino à Caxambu, em Minas Gerais, alunos da Smel festejaram passeio promovido pela prefeitura, incluindo parabéns para aniversariante do dia

A aniversariante Ana Augusta da Silva de Araújo, que completou 69 anos nesta segunda-feira (19), estava animada pela manhã durante o embarque da Viagem da Melhor Idade de Volta Redonda, na praça da prefeitura, no Aterrado, rumo à cidade mineira de Caxambu. Acompanhada das amigas das aulas de hidroginástica do Parque Aquático Municipal, ela e outros mais de 200 alunos das atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) foram beneficiados com a quarta viagem do programa “Viva a Melhor Idade”, realizado pela prefeitura, por meio das secretarias de Esporte e Lazer e de Ação Comunitária (Smac), com previsão de 32 passeios no total.

“É um presente grande, não esperava um presente desse. A expectativa é grande, porque é a primeira vez que viajo. Quero ver as águas, dizem que tem muita coisa bonita pra gente ver. Estou muito feliz”, disse Ana Augusta, que pratica hidroginástica na Ilha São João há um ano e conta que a atividade melhorou bastante sua vida: “A gente faz mais amizades e melhorou a saúde. Eu sentia dores no braço e melhorou 100%”, acrescentou Ana, que ganhou parabéns de toda a turma presente antes de seguir viagem.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, acompanhou o empolgado embarque nos seis ônibus que levaram os alunos da Smel e contou um pouco sobre como tem sido a recepção da Terceira Idade no Hotel Glória, em Caxambu.

“É maravilhosa. A cidade está linda, bem cuidada. A recepção tem sido a melhor possível. Desde que iniciamos as viagens, tem uma bandeira de Volta Redonda hasteada na porta do hotel. Isso aqui é praticar saúde. Os alunos que estão indo hoje são os que praticam atividade física diária, alguns em mais de duas atividades. E a gente fica muito feliz, isso é qualidade de vida. E é isso que Volta Redonda faz. Viva a Terceira Idade”, exaltou Rose.

Serão 32 viagens ao longo do ano para a Melhor Idade

No total serão 32 viagens ao longo do ano, com saída de seis ônibus por dia, levando 276 pessoas – entre idosos participantes ativos dos programas das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Ação Comunitária, além de profissionais da Smel e da empresa de turismo contratada para realizar a viagem. A última viagem está prevista para o dia 18 de dezembro.

O destino dos viajantes é o Hotel Glória, onde a Melhor Idade desfruta, no primeiro dia, de almoço tradicional da região, passeio pela cidade – com direito a visita ao Parque das Águas e ao comércio local. Quem preferir, poderá aproveitar a estrutura do hotel, com sala de jogos, karaokê e recreação na piscina. O dia continua com chá da tarde, recreação, jantar e baile.

A programação do segundo dia prevê, além do café da manhã, duas opções para o período matutino: visita ao Parque das Águas ou atividades recreativas na piscina do hotel. Para finalizar, almoço de despedida e retorno para Volta Redonda.

Autistas também vão passear em Caxambu

Além da Terceira Idade, neste ano a Prefeitura de Volta Redonda vai levar para Caxambu, no próximo dia 5 de julho, autistas e suas famílias, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). A viagem, realizada pela primeira vez para esse público, vai levar 230 pessoas – entre os autistas e seus responsáveis, em cinco ônibus.

De acordo com o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchoa, toda a equipe da SMPD estará na viagem para dar apoio aos familiares. “Queremos proporcionar para os autistas e a seus familiares momento de descontração, de alegria, além de promover a inclusão deles. Essa viagem fará muito bem para todos, pois sabemos que no dia a dia a rotina deles é rígida e não sobra muito tempo para o lazer, principalmente dos familiares”, comentou o secretário. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR