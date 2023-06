Uma colisão entre uma bicicleta e um veículo Chevrolet Celta, no início da noite de domingo(18), por volta de 18h30min, no km 281, da BR-393 – Rodovia Lúcio Meira, deixou o ciclista com ferimentos. O acidente ocorreu próximo à Ambev, no bairro Dom Bosco.

A vítima, de 29 anos, foi socorrida pela K-infra, concessionária que administra a Rodovia, e levada para o Hospital São João Batista. O condutor do Celta não se machucou.

Não houve interdição da rodovia.