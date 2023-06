Cerimônia ocorre no próximo dia 23 de junho, no anfiteatro do Colégio João XXIII, no bairro Retiro

A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) promove no próximo dia 23 (sexta-feira), às 19h, no anfiteatro do Colégio João XXIII, no bairro Retiro, a formatura de 92 alunos que concluíram o Curso de Distribuição e Logística, oferecido pelo programa “Qualifica Fevre”. A solenidade terá entrega dos certificados para estudantes do João XXIII e do Colégio José Botelho de Athayde, do Vila Americana, que participaram da capacitação para o mercado de trabalho duas vezes por semana, no contraturno das aulas.

“O curso tem por objetivo oportunizar aos jovens que estão por concluir o Ensino Fundamental, a primeira qualificação na área Distribuição e Logística, ficando assim aptos a ingressar no mercado de trabalho”, explicou o coordenador do curso, o professor João Bosco.

O curso teve carga horária de 120 horas e participaram alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental, com idade acima dos 14 anos. O objetivo do programa é proporcionar aos alunos da rede pública municipal, com esta faixa etária, o primeiro contato com o mundo do trabalho.

“Com esses cursos, a Fevre tem conseguido abrir o horizonte profissional desses alunos. Nesse semestre, oferecemos a capacitação em Distribuição e Logística. Isso pode ter um impacto muito positivo no futuro de cada um desses jovens”, afirmou o presidente da Fevre, Caio Teixeira, lembrando que o primeiro curso oferecido por meio do “Qualifica Fevre” foi de Assistente Administrativo, formando cerca de 200 estudantes em dois semestres. Fotos de divulgação/

Secom/PMVR