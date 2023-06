Dois homens foram detidos por policiais militares na noite de domingo (20) com uma pistola e uma granada na Rua Frei Fabiano de Cristo, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

A Polícia Militar informou que quando a guarnição chegou ao local várias pessoas fugiram. No entanto, após buscas, os agentes encontraram a dupla, com uma pistola calibre 9 milímetros, uma granada, 11 munições e um coldre.

Algemados, os dois foram levados para a delegacia, onde o caso foi registrado. Não há informações se os dois permaneceram presos. (Foto: Polícia Militar)