Irmão do prefeito Neto está internado no HSJB

Marco Antônio Francisco, de 68 anos, conhecido com Marco Ovo, sofreu um Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico na tarde de domingo (18) e está internado no Hospital São João Batista (HSJB). Marco é irmão do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto. Ele sentiu-se mal no Clube Comercial, onde é presidente, e que fica a poucos metros do hospital

Marco Ovo passou por um procedimento de drenagem de hematoma intracerebral e está internado no CTI em estado grave, porém estável. Com informações do jornal aQui.