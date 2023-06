Jovem é detido com carro roubado em Três Poços

A Polícia Militar prendeu na noite de domingo (18), na Rua Érica Berbert, no bairro Três Poços, em Volta Redonda, um jovem de 24 anos. Ele foi abordado dirigindo um veículo Huyndai Creta, com registro de roubo no Rio de Janeiro, em 26 de abril do ano passado.

Na abordagem, os policiais constataram que a placa original era diferente da placa ostentada no carro. O veículo também estava sem as etiquetas de identificação nas portas e na parte direita do motor.

Aos agentes o jovem disse que o carro pertenceria a um tio. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, onde ficou preso em flagrante por receptação e adulteração de dados de identificação de veículo automotor