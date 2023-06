Mais de 3.500 microempreendedores individuais receberam serviço da unidade; trabalho é realizado juntamente com o Sebrae

A Sala do Empreendedor de Barra Mansa acaba de alcançar mais uma marca positiva: 3.554 microempreendedores individuais (MEIs) foram atendidos entre os dias 1º de janeiro e 12 de junho de 2023, fazendo com que o município ocupe a primeira posição entre os municípios do estado do Rio de Janeiro.

A Sala do Empreendedor é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, funcionando em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). No local, quem já é microempreendedor individual ou está pensando em se formalizar recebe orientações e os serviços necessários para estar regularizado e ter acesso aos benefícios.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Bruno Paciello, comentou sobre o trabalho realizado e a importância de ocupar a primeira posição no estado. “Por meio da Sala do Empreendedor, nós podemos conhecer melhor quem é essa pessoa que está querendo crescer através de um pequeno negócio. O sistema de gestão do Sebrae foi fundamental para atender melhor o MEI, tornando o trabalho mais qualificado. O aumento da prestação de serviços no município é consequência dessa ação integrada. Quanto mais entendemos as necessidades do microempreendedor, mais podemos oferecer um atendimento direcionado e adequado para aquele perfil”, destacou o secretário.

O prefeito Rodrigo Drable enalteceu o papel da categoria como parte do desenvolvimento do país. “Os microempreendedores são fundamentais na economia do país e ocupam um papel extremamente relevante na nossa cidade. Eles podem contar com nossa atenção e respeito sempre”, declarou Rodrigo.

Formalização

Ao realizar um cadastro no MEI, o empreendedor passa a ter uma série de vantagens, como: inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica); isenção de todas as taxas para registro da empresa; baixo custo mensal de tributos (INSS, ISS e ICMS) em valores fixos; funcionamento imediato, sem alvará ou licença; emissão de notas fiscais; dentre outros benefícios que irão estimular a expansão do negócio.

Além dos benefícios ligados diretamente ao empreendimento, a formalização também permite que o cidadão e sua família passem a ter benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-doença e pensão por morte.

A Sala do Empreendedor de Barra Mansa funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no pátio da Prefeitura, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 2106-3429. Fotos: Arquivo PMBM