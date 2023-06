Metalúrgicos aceitam proposta da CSN em votação secreta

Os empregados da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda aceitaram, nesta segunda-feira (19), a proposta da empresa para o acordo coletivo de trabalho 2023-2024. Eles votaram secretamente durante todo o dia em urnas colocadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos na Praça Juarez Antunes. A apuração foi realizada logo após o encerramento da votação, às 18h.

No total, votaram 6.697 funcionários. Disseram “sim” à proposta da companhia 3.736 empregados (55,89%). O “não” teve 2.949 votos (44,11). Foram registrados ainda oito votos nulos e quatro em branco.

O sindicato – na primeira negociação conduzida pelo presidente Edimar Leite – defendeu a rejeição da proposta, cujos pontos mais importantes são: reajuste de 4,5% para salários de até R$ 5 mil; reajuste de 3% para quem ganha acima de R$ 5 mil; no cartão-alimentação, reajuste de 100% (passando para R$ 1 mil mensais); crédito extra de R$ 900 no cartão-alimentação do banco de horas; valor do auxílio-creche de R$ 677 para os filhos dos trabalhadores de até 5 anos de idade; e abono de 2022 a ser pago neste ano será de 1,53 salário para nível operacional.

“A vontade do trabalhador sempre será respeitada”, disse Edimar no encerramento da apuração. (Foto: José Roberto Mendonça)