Mulher morre em acidente de carro, na Dutra, em Itatiaia

Um acidente envolvendo um veículo VW Parati e um Toyota/Etios, ocorrido na tarde desta segunda-feira, por volta de 14 horas, no km 332, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, causou a morte de uma mulher de 35 anos.

Segundo apurou a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a Parati transitava pela faixa da esquerda, quando o pneu traseiro esquerdo estourou, e a condutora, de 45 anos, perdeu o controle de direção e o veículo se deslocou para a direita, colidindo lateralmente contra o Toyota Etios. Os veículos saíram da pista e colidiram com um barranco, capotando.

No Etios havia 2 ocupantes, a condutora de 60 anos e o filho de 30 anos. Eles foram socorridos com ferimentos para o Hospital de Emergência de Resende. Na Parati havia 5 ocupantes, a condutora de 45 anos e os passageiros, sendo uma adolescente de 16 anos, um garotinho de 3 anos, uma bebê de 9 meses. Todos socorridos com ferimentos para o Hospital de Emergência de Resende. A outra passageira da Parati, de 35 anos, mãe da bebê que estava com ela no colo, foi arremessada para fora do veículo, tendo caído 12 metros distante. Ela morreu no local.

Foi constatado que os ocupantes da Parati não usavam cinto de segurança, nem dispositivo de retenção para crianças, tendo sido arremessados para fora do veículo. A Parati estava em mau estado de conservação, com pneus “carecas” e a condutora não possui CNH. Além do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) da PRF, foi acionada perícia da Polícia Civil para o local. A PRF fez o Registro de ocorrência de homicídio e lesão corporal na direção de veículo automotor com agravante de não possuir CNH.

A pista ficou totalmente interditada por 2 h, no sentido RJ, causando congestionamento de aproximadamente 10 km.