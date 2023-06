Mulher morre em acidente Dutra em Itatiaia

Uma mulher morreu na tarde desta segunda-feira, dia 29, por volta das 14 horas, em um acidente ocorrido no km 332, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Equipe DELTA da 7ª DEL PRF apurou q um veículo VW/PARATI vinha na faixa da esquerda, qdo teve o pneu traseiro esquerdo estourado perdendo o controle, indo p/ a direita e colidindo lateralmente contra um Toyota/Etios, fazendo com q ambos os veículos saíssem da pista colidindo em um barranco, fazendo os dois veículos capotarem. No Etios havia 2 ocupantes, a condutora de 60 anos e o filho de 30 anos foram socorridos com ferimentos p/ o Hospital de Emergência de Resende. Na Parati havia 5 ocupantes, a condutora de 45 anos, os passageiros, uma adolescente de 16 anos, um garotinho de 3 anos, uma bebê de 9 meses, todos socorridos com ferimentos p/ o Hospital de Emergência de Resende, outra passageira da Parati, de 35 anos, mãe da bebê q estava com ela no colo, foi arremessada p/ fora do veículo, tendo caído 12 metros distante, e veio a óbito no local. Foi verificado q os ocupantes da Parati não usavam cinto de segurança, nem dispositivo de retenção p/ crianças, tendo sido arremessados p/ fora do veículo; a Parati estava em mau estado de conservação, com pneus “carecas”; a condutora da Parati não possui CNH. Além do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) da PRF, foi acionada perícia da Polícia Civil p/ o local, e foi feito R. O. de homicídio e lesão corporal na direcão de veículo automotor com agravante de não possuir CNH.