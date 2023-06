Destaque para 19 mediações de conflitos, que resultaram em soluções positivas

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Patrulha Escolar de Volta Redonda, visitou 275 unidades escolares no mês de maio, além de fazer 19 mediações de conflitos e realizar rondas periódicas com base nas escolas e entorno, trazendo tranquilidade e ordenamento aos locais. Atualmente, 49 unidades têm o sistema de segurança em funcionamento, com câmeras de monitoramento, sensores de presença e “botão do pânico”.

Entre os destaques de maio, estão: mediação de 19 conflitos, que foram solucionados de forma positiva; condução de nove casos à 93ª DP (Delegacia de Polícia), além de 136 autuações de trânsito em frente e no entorno das escolas. Entre as irregularidades, estão: estacionar no passeio público; crianças sem capacetes; transitar na contramão de direção; não usar o cinto de segurança; utilizar telefone na direção; e estacionar em faixa de pedestres.

A Patrulha Escolar é formada por agentes da Guarda Municipal (GMVR), capacitados para lidar com os pais, estudantes e servidores de colégios públicos e particulares. O serviço é acionado através de WhatsApp, obtendo um rápido retorno no atendimento e agilidade na solução, sendo constantemente elogiado pelos usuários. Para melhorar a segurança nas escolas, 49 unidades já receberam os seguintes equipamentos: câmeras de monitoramento, sensores de presença e “botão do pânico”.

“A Patrulha Escolar vem fazendo a diferença em Volta Redonda, pela agilidade e eficiência na assistência. Os agentes são capacitados para prestar o atendimento com pessoalidade e cada caso é tratado de forma única”, frisou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Foto de divulgação/Secom/PMVR