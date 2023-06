Oitenta e sete diretores responderam questionários e avaliaram como ‘ótimo’ e ‘bom’ a qualidade dos alimentos e serviço na rede municipal de ensino

Uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) revelou que professores, diretores e alunos estão satisfeitos com a nova merenda escolar servida em Volta Redonda. Ao todo, 87 diretores responderam questionários. Entre os pontos avaliados estavam questões sobre a preparação e distribuição dos alimentos, pontualidade nas entregas dos alimentos, qualidade dos insumos, atuação das merendeiras, sabor, apresentação e o porcionamento das refeições, entre outros. A maioria dos quesitos alcançou índices como “ótimo” ou “bom”.

Na Escola Municipal Fernando de Noronha, no bairro Vila Brasília, a merendeira Adélia Martins acredita que a grande aprovação da merenda se dá pela qualidade dos alimentos, mas ela contou que há um tempero especial: amor e carinho, que fazem os alunos se sentirem em casa.

“Faço tudo com muito amor e carinho para ver as crianças felizes. Eu gosto muito de ver. A gente faz tudo natural para eles: verduras, frutas; eles saem daqui satisfeitos. Trato-os com muito carinho para que eles se sintam na casa deles. Como eles mesmos falam: ‘Tia, a sua comida é mais gostosa que a da minha casa, mais gostosa que a da minha mãe. Eu adoro comer aqui nesta escola’”, disse Adélia, revelando que entre os pratos preferidos do cardápio estão: feijoada, strogonoff e macarrão.

Uma das que aprovam o cardápio é a aluna Nicole Eleutério, de 9 anos. Ela contou que o prato que mais gosta é a feijoada, servida às sextas-feiras. Depois de se deliciar com a merenda, com direito a repetição, o sorriso no rosto era inevitável. “A feijoada estava muito boa”, disse Nicole, destacando que prefere almoçar na escola do que em casa.

Beatriz Chaves Teodoro, de 7 anos, também prefere fazer a principal refeição do dia na unidade de ensino. “O que eu mais gosto de comer na escola é macarrão, mas o ‘papá’ de hoje está muito bom. Gosto de almoçar na escola porque a comida é mais gostosa”, disse.

Miguel Ferreira, de 7 anos, disse que adora comer strogonoff na escola. Questionado sobre o porquê, ele resumiu: “Porque é gostoso, tem caldinho, batata e arroz”.

Melhoria na merenda

A melhoria começou em maio do ano passado, quando a prefeitura rescindiu com a antiga empresa responsável pelo preparo e fornecimento da alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino. Antes disso, o serviço vinha sendo alvo de uma série de reclamações, entre elas por falta de alimentos e atrasos no pagamento de salários de merendeiras. Desde fevereiro deste ano, a Omega Alimentação assumiu o serviço e vem conquistando elogios pelo sabor, qualidade e equilíbrio nutricional. “As nossas alimentações são riquíssimas em nutrientes. Nossos cardápios são variados. As crianças do Ensino Fundamental recebem duas alimentações: desjejum e o almoço, no turno da manhã; almoço e lanche, no turno da tarde”, disse a coordenadora da Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino, Andrea Silva de Carvalho, citando que o relatório com a pesquisa de satisfação é realizado desde março deste ano, com índices satisfatórios e foi uma aplicação do secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

O prefeito Antonio Francisco Neto também está satisfeito com a avaliação da nova empresa.

“Queria agradecer a empresa Omega, que fornece a merenda para a gente hoje. O grau de satisfação das crianças, diretores e professores ficou entre ótimo e bom. Quero agradecer também ao engenheiro Sodré e à sua equipe pelo belíssimo trabalho que têm feito. Nós estamos contentes por mais este resultado”, comemorou Neto.

Fotos: Cris Oliveira/PMVR