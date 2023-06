Policiais militares estavam em patrulhamento no final da manhã desta segunda-feira, dia 19, por volta das 11h35min, quando depararam com um jovem, de 26 anos, com um rádio transmissor, na Rua D, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda.

Durante abordagem, os agents perceberam que a frequencia do rádio era a mesma usada por traficantes. Os agentes puderam ouvir áudios querendo saber onde estava a viatura policial.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, junto com o rádio tramsissor para o registro de ocorrência.