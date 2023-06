O veículo foi abordado por volta das 11h10min, no km 293 da Dutra, no posto da PRF de Floriano, onde foi constatado que o Peso Bruto Total do veículo com a carga era de 5.491 kg, sendo que o PBT admitido para o referido veículo legalmente é de 3.500 kg, ou seja, estava com 1.991 kg a mais do permitido, com excesso de peso de quase 2 toneladas.

Foi aplicada a devida multa de trânsito, no valor de R$449 e o veículo ficou retido no pátio PRF para regularização, ou seja, transbordo do excesso de peso (carga). Havia risco de estouro dos pneus que não foram projetados para suportar tanto peso, quebra da suspensão, ou até mesmo dano ao chassi, podendo ocasionar perda de controle e um acidente.