Suspeito de furtar farmácia é detido na Vila Santa Cecília

Policiais Militares estavam na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, na tarde desta segunda-feira (19), quando foram abordados por um homem de moto informando que dois homens de camisa e bermuda pretos e boné haviam acabado de furtar uma farmácia.

Em buscas nas redondezas, os agentes abordaram um suspeito com uma bolsa com três latas de leite Ninho e alguns pares de chinelo. Na farmácia, os policiais confirmaram o fato com os funcionários e através das filmagens.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Policia para as providências cabíveis.